Wojciech Szczęsny wyjątkiem w kadrze FC Barcelona. Każda opcja jest możliwa

Wojciech Szczęsny zrezygnował z emerytury, by wrócić do FC Barcelona. Sam Polak unikał jednoznacznych deklaracji na temat dalszej przyszłości, a nad tą kwestią pochylili się dziennikarze madryckiej "Marki".

Nadchodzi wielki dzień Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny zdecydował się na dołączenie do FC Barcelona na początku października. Sprawa była niezwykle głośna z kilku względów. Wszystko zaczęło się od dramatycznej kontuzji, której Marc-Andre ter Stegen doznał w meczu z Villarrealem. Klub miał bardzo wąskie pole manewru w poszukiwaniu następcy Niemca i ostatecznie postanowił przekonać do swojego projektu Polaka. Problem w tym, że Szczęsny ledwie miesiąc wcześniej oficjalnie zakończył karierę. Ostatecznie zgodził się zmienić swoją decyzję i podpisał umowę obowiązującą do końca sezonu 2024/2025. Większość ekspertów była zgodna, że 34-latek szybko wywalczy sobie miejsce w wyjściowym składzie. Tak się jednak nie stało. Inaki Pena bardzo rozwinął się pod wodzą Hansiego Flicka i Niemiec, jak dotąd, stawiał na niego we wszystkich spotkaniach.