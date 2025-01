Ćwierćfinał Wimbledonu w zmaganiach juniorek można zaliczyć do grona sukcesów, niewiele 17-latek na świecie ma możliwość awansu do najlepszej ósemki w zawodach wielkoszlemowych. Trudno jednak było nazwać Monikę Stankiewicz wielką gwiazdą takich zmagań, choć aspirowała do czołówki. W juniorskim rankingu ITF zajmowała miejsce w lipcu 20. miejsce na świecie, teraz jest w nim 24. Mimo, że skupia się już tylko na pokonywaniu kolejnych szczebelków w profesjonalnej rywalizacji. A to zupełnie inna sztuka, nie udała się wielu obiecującym zawodniczkom, nawet z najważniejszymi tytułami.

Reklama