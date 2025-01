Szczęsny wygarnął Lewandowskiemu. Wszystko po treningu, publiczny prztyczek

Kibice Barcelony jak najszybciej chcieliby zapomnieć o okresie od listopada do końca grudnia. Wówczas podejście ocena zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka uległa sporej zmianie. Niemiec zanotował fantastyczne wejście do Dumy Katalonii i drużyna pod jego wodzą odnosiła bardzo przekonywujące zwycięstwa. Barcelona była w stanie wysoko wygrać z Bayernem Monachium, czy Realem Madryt. Wszystko to działo się do końca października. Reklama

Następnie przyszedł niespodziewany kryzys, z którego nie udało się Barcelonie wyjść do końca 2024 roku. Blaugrana zaczęła przegrywać ze zdecydowanie niżej klasyfikowanymi drużynami, nie wykorzystywała sytuacji na zdobycie bramek i popełniała proste błędy w obronie. Tym samym w lidze hiszpańskiej Barca oddała prowadzenie i teraz to ona musi gonić najgroźniejszych rywali z Madrytu. Podopieczni Flicka nowy rok zaczną jednak od innych rozgrywek.

Szczęsny żartuje z Lewandowskiego. Był lepszy

4 stycznia o godzinie 19:00 Barcelona zmierzy się w Pucharze Króla z Barbastro. Celem Blaugrany jest nie tylko pokonanie najbliższego rywala, ale triumf w całych rozgrywkach. Wiele mówi się o tym, że w sobotnim starciu debiut w barwach Dumy Katalonii zanotuje Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski od wielu tygodni czeka na swoją szansę, ale Inaki Pena spisuje się na tyle dobrze, że Flick nie ma powodów do zmiany bramkarza.

Piłkarze Barcelony do treningu wrócili już kilka dni temu i przygotowują się do meczu. Wszystko dzieje się w cieniu wydarzeń związanych z rejestracją Daniego Olmo i Pau Victora. Wciąż więcej wskazuje na to, że zawodników nie uda się zarejestrować, niż na korzystne rozwiązanie sytuacji. Mimo wszystko wydaje się, że atmosfera w zespole jest całkiem dobra, o czym może świadczyć wpis Wojciecha Szczęsnego w mediach społecznościowych. Reklama

"Zwycięski zespół. Nie przejmuj się, Robert, może następnym razem" - napisał bramkarz w opisie do fotografii z kolegami z drużyny. Wiele wskazuje na to, że drużyna Szczęsnego pokonała w wewnętrznej gierce m.in. zespół z Lewandowskim w składzie i 34-latek postanowił to w żartobliwy sposób wytknąć koledze z drużyny. Kibice Barcelony na pewno liczą na to, że humory piłkarzom będą dopisywały również w sobotni wieczór.

