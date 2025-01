Dramat na oczach Lewandowskiego. Ciąg dalszy zamieszania, Hiszpanie ujawniają

Pau Victor w potrzasku. Jego dalsza przyszłość w rękach działaczy FC Barcelona

Ta sama strona rozpisuje się także na temat Pau Victora. Sytuacja młodszego z Hiszpanów w porównaniu do Daniego Olmo wygląda fatalnie. Od powodzenia działaczy FC Barcelona zależy prężny rozwój jego kariery. Według dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego, gdyby nie udało się go zarejestrować, to w stolicy Katalonii utknie na dobre. Powód? Brak licencji na grę. Wykluczone jest nawet wypożyczenie do innej ekipy.