W środę w lidze NHL zwycięstwa udało się odnieść dwóm najsłabszym drużynom Konferencji Wschodniej. Hokeiści Ottawa Senators na własnym lodowisku pokonali Colorado Avalanche 5:2, a Philadelphia Flyers, także u siebie, wygrali z Boston Bruins 4:3.

Dla obu drużyn były to 18. zwycięstwa w 47 meczach. Senators do wygranej poprowadził Matt Duchene, który zdobył dwa gole i miał asystę. 28-latek opuścił trzy poprzednie spotkania by towarzyszyć żonie przy narodzinach ich pierwszego dziecka.

"To bardzo wyjątkowe uczucie. Dziś jednak skupiony byłem na tym, aby jak najlepiej wkomponować się w skład. Chłopaki świetnie sobie radzili beze mnie i chciałem się dostosować do ich gry" - podkreślił Duchene.

Pozostałe gole dla gospodarzy były dziełem Brady'ego Tkachuka, Marka Stone'a i Ryana Dzingiela. Dla Avalanche trafili Nikita Zadorow i Nathan MacKinnon.

Flyers natomiast po bramkach Davida Pastrnaka i Petera Cehlarika przegrywali 0:2, ale jeszcze przed końcem pierwszej tercji kontaktowego gola strzelił Oskar Lindblom. Później koncertowo zaczął grać Sean Couturier, który skompletował hat-tricka. W końcówce rozmiary porażki Bruins zmniejszył Cehlarik.

"Nie byłem skoncentrowany na tym, aby zdobywać gole. Po prostu krążek jakoś znajdował drogę do siatki. Nie zmienia to faktu, że zdobycie hat-tricka jest miłym uczuciem" - podkreślił Couturier.

Minionej nocy do niespodzianki doszło jeszcze w Glendale, gdzie miejscowi Arizona Coyotes pokonali San Jose Sharks 6:3. "Rekiny" są wiceliderami Konferencji Zachodniej i była to ich pierwsza porażka po serii siedmiu zwycięstw.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

Ottawa Senators - Colorado Avalanche 5:2

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 4:3

Calgary Flames - Buffalo Sabres 3:4 (po dogrywce)

Arizona Coyotes - San Jose Sharks 6:3

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 2:3 (po karnych)

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Tampa Bay 36 9 2 191 133 74

2. Toronto 28 15 2 161 128 58

3. Boston 26 16 5 136 123 57

4. Montreal 26 17 5 146 142 57

5. Buffalo 24 17 6 137 140 54

6. Detroit 18 23 7 136 161 43

7. Florida 17 20 8 139 165 42

8. Ottawa 18 24 5 148 180 41

METROPOLITAN DIVISION

1. Columbus 28 15 3 152 140 59

2. Washington 27 14 5 157 139 59

3. NY Islanders 26 15 4 136 118 56

4. Pittsburgh 25 15 6 163 137 56

5. Carolina 22 19 5 125 136 49

6. NY Rangers 19 20 7 132 159 45

7. New Jersey 18 21 7 137 157 43

8. Philadelphia 18 23 6 134 167 42

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION

1. Winnipeg 30 14 2 160 129 62

2. Nashville 28 16 4 152 124 60

3. Dallas 23 20 4 121 124 50

4. Colorado 21 18 8 159 152 50

5. Minnesota 23 20 3 131 134 49

6. St. Louis 20 20 5 126 137 45

7. Chicago 16 23 9 142 179 41

PACIFIC DIVISION

1. Calgary 30 13 5 176 137 65

2. San Jose 28 14 7 175 149 63

3. Las Vegas 28 17 4 147 131 60

4. Edmonton 23 21 3 136 148 49

5. Vancouver 21 21 6 138 151 48

6. Anaheim 19 19 9 113 143 47

7. Arizona 21 22 3 122 133 45

8. Los Angeles 18 25 4 107 139 40