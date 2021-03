NHL. Rangers pokonali Flyers 9:0

W środę w lidze NHL upokarzającej porażki doznali hokeiści Philadelphia Flyers. "Lotnicy" ulegli na wyjeździe New York Rangers 0:9. W odstępie 10 minut i 10 sekund hat-tricka skompletował Szwed Mika Zibanejad.

"Jest mi wstyd, że byłem dziś na lodzie, jest mi wstyd z powodu jak graliśmy. Nie ułatwialiśmy zadania naszym bramkarzom. Tu naprawdę nie da się więcej powiedzieć. Wiemy, że musimy się obudzić i liczę, że nastąpi to już w najbliższym meczu" - powiedział kapitan Flyers Claude Giroux.



Pierwsza tercja nie zwiastowała aż takiej katastrofy. Po niej Rangers prowadzili 2:0, dzięki bramkom Brendana Lemieux i Rosjanina Artemija Panarina. Koszmarna okazała się druga część gry, w której nowojorczycy strzelili pozostałe siedem goli.



Zaczęło się od dwóch Rosjanina Pawła Buczniewicza. Potem na listę strzelców wpisał się Jacob Trouba. Przy tych trzech bramkach asysty zaliczył Zibanejad, a następnie sam trzykrotnie cieszył się z goli.



Szwed został tym samym drugim hokeistą w historii NHL, który w jednej tercji zanotował sześć punktów. Pierwszym był w 1978 roku Bryan Trottier.



"Od samego początku meczu mieliśmy odpowiednie nastawienie. Graliśmy z zaangażowaniem, bardzo zespołowo i to przyniosło efekt. Wygrać w takich rozmiarach to naprawdę świetne uczucie" - powiedział Zibanejad.



Wynik ustalił Czech Filip Chytil. Gospodarzom w odniesieniu imponującej wygranej nie przeszkodził fakt, że musieli sobie radzić bez całego sztabu szkoleniowego, który trafił na kwarantannę.



Rangers na takie zwycięstwo czekali blisko 35 lat. 31 marca 1986 roku pokonali 9:0 New Jersey Devils.