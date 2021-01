W drugim dniu nowego sezonu ligi NHL hokeista Edmonton Oilers Connor McDavid popisał się hat-trickiem. Na zdobycie trzech goli potrzebował zaledwie 15 minut, a "Nafciarze" pokonali Vancouver Canucks 5:2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Adrian Jaworski po meczu Polska - Węgry (2-1). Wideo INTERIA.TV

Ze względu na liczne obostrzenia związane z pandemią COVID-19, m.in. ograniczenia w podróżowaniu między krajami, w rozpoczętych rozgrywkach NHL siedem kanadyjskich drużyn gra w "swojej" dywizji. Po środowej porażce z Canucks 3:5, po 24 godzinach Oilers zrewanżowali się, a najlepsi na lodowisku byli: McDavid - trzy bramki i asysta, Ryan Nugent-Hopkins - dwa trafienia i asysta oraz Niemiec Leon Draisaitl - cztery asysty. Z kolei fiński bramkarz Mikko Koskinen obronił 38 strzałów.



24-letni McDavid wpisał się na listę strzelców niemal równo z syreną kończącą pierwszą tercję, a następnie w 29. i 36. minucie. Za każdym razem zapewniał swojemu zespołowi dwubramkowe prowadzenie. To jego siódmy hat-trick w sezonie zasadniczym NHL, a cztery punkty uzyskał po raz 13. w karierze.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Rywale odpowiedzieli golami Nate'a Schmidta w 24. minucie i Tylera Motte'a w 31.



W innym spotkaniu grupy północnej Winnipeg Jets wygrali z Calgary Flames 4:3 po dogrywce, mimo że po 17 minutach przegrywali 1:3. Autorem zwycięskiej bramki był Patrik Laine w 62. minucie. Wcześniej zdobył gola na 1:1.



W nowojorskich derbach Rangers ulegli Islanders 0:4. Dwa trafienia była autorstwa Andersa Lee. Po czterech minutach było już 2:0 i zanosiło się na pogrom. Tymczasem statystyki dotyczące strzałów nie odzwierciedlały wyniku, bowiem w pierwszej i drugiej tercji oba zespoły oddały łącznie po 21, zaś trzecia, bezbramkowa, przyniosła 12 uderzeń Islanders i trzy przeciwników.



Rosyjski bramkarz "Wyspiarzy" Siemion Warłamow po raz 27. w karierze w NHL zachował czyste konto.



giel/ pp/

Wyniki czwartkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Buffalo Sabres - Washington Capitals 4:6

New York Rangers - New York Islanders 0:4

New Jersey Devils - Boston Bruins 2:3 (po karnych)

Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 0:3

Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 3:1

Winnipeg Jets - Calgary Flames 4:3 (po dogrywce)

Arizona Coyotes - San Jose Sharks 3:4 (po karnych)

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 5:2

Los Angeles Kings - Minnesota Wild 3:4 (po dogrywce)

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 5:2

Florida Panthers - Dallas Stars przełożony