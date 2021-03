We wtorek w lidze NHL szóste z rzędu zwycięstwo odnieśli hokeiści New York Islanders. Tym razem po karnych "Wyspiarze" pokonali we własnej hali Boston Bruins 2-1.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NHL. Mecze w nietypowej scenerii. Wideo INTERIA.TV

Bohaterem Islanders był bramkarz Siemion Warłamow. 32-letni Rosjanin obronił w trakcie meczu 32 strzały, a w serii karnych zatrzymał dwie próby rywali.

Reklama

Warłamow skapitulował w końcówce pierwszej tercji po strzale Czecha Davida Pastrnaka, ale później był praktycznie bezbłędny. Szczególnie dużo pracy miał w dwóch pierwszych częściach gry, w których Bruins oddali 24 strzały.

Ważną obroną popisał się w 31. minucie, kiedy jego zespół grał w osłabieniu. Najpierw na uderzenie z dystansu zdecydował się Brad Marchand, a do odbitego krążka dopadł David Krejci. Czech miał przed sobą niemal pustą bramkę, ale Warłamow zdążył wystawić kij i zatrzymać strzał.

- To była kluczowa sytuacja. Byłem trochę w niewłaściwym miejscu i moją ostatnią szansą był kij. Miałem trochę szczęścia, bo trafił właśnie w niego - powiedział Warłamow.

Ataki Bruins zaczęły słabnąć, a w 37. minucie wyrównał Brock Nelson. Islanders przejęli inicjatywę, ale do rozstrzygnięcia meczu potrzebne były karne. W nich decydujące było trafienie Anthonego Beauvilliera.

Warłamow najwyraźniej ma sposób na bostończyków. W tym sezonie grał przeciwko nim czterokrotnie, "Wyspiarze" wszystkie te mecze wygrali, a on wpuścił w nich tylko pięć bramek.

Islanders spisują się świetnie. Odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu oraz ósme w ostatnich dziewięciu spotkaniach i prowadzą w tabeli East Division. Bruins natomiast są w kryzysie - doznali siódmej porażki w dziesięciu meczach i spadli na czwarte miejsce.

wkp/ krys/