Zza oceanu dotarły do nas bardzo smutne wieści. W poniedziałek zmarł Dikembe Mutombo, były zawodnik Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks oraz Houston Rockets.

Zmarła legenda NBA, Dikembe Mutombo

Dikembe Mutombo - legenda bez pierścienia mistrzowskiego

Urodzony w Demokratycznej Republice Konga Mutombo został wybrany w drafcie przez Denver Nuggets w 1991 roku. Później nie miał jednak nic przeciwko przeprowadzkom. Aż do 2009 roku zdążył reprezentować też barwy takich zespołów, jak Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks i Houston Rockets. To właśnie jako zawodnik ostatniej z wymienionych drużyn zdecydował się przejść na emeryturę w 2009 roku, po tym, jak odniósł poważną kontuzję kolana.