To ich powołał Michał Probierz. Są pierwsze reakcje

12 października do gry wróci reprezentacja Polski. Wtedy na stadionie PGE Narodowym podejmie Portugalię, a trzy dni później gościć będzie Chorwatów. Oba spotkania odbędą się w ramach Ligi Narodów. Chociaż są to mecze spod egidy UEFA, nie ulega wątpliwości, że to najlepszy poligon dla młodych zawodników, którzy mieliby stanowić o sile kadry w przyszłości. Selekcjoner Michał Probierz od początku swojej kadencji nie bał się stawiać na młodzież i w poniedziałek ponownie okazało się, że możemy spodziewać się w najbliższym czasie debiutów.