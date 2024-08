Wypadek Sochana w Stanach. Jest komunikat policji, nagranie krąży po sieci

Z pewnością nie tak miała wyglądać przerwa między sezonami w NBA w wykonaniu Jeremiego Sochana. Nasz rodzynek w NBA co prawda powrócił do kadry, by pomóc jej w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich, lecz niestety turnieju w Hiszpanii "Biało-Czerwoni" nie mogli zaliczyć do udanych. Marzenia związane z grą na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia prysnęły niczym bańka mydlana po zaledwie dwóch rozegranych meczach. Bolała zwłaszcza porażka z Finlandią. W pewnym momencie podopieczni Igora Milicica znajdowali się na piętnastopunktowym prowadzeniu.

