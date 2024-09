Tego Lewandowski i reszta się nie spodziewali. Wszystko wyszło przed pierwszym gwizdkiem

FC Barcelona w fantastycznym stylu rozpoczęła swoje występy w Primera Division w tym sezonie i po pięciu kolejkach uzbierała... piętnaście punktów i komplet zwycięstw, co daje jej pewne miejsce lidera tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Teraz "Duma Katalonii" chce pójść za ciosem także w europejskich pucharach - 19 września rozpoczęła ona swoje występy w nowej edycji Ligi Mistrzów, gdzie w pierwszym meczu fazy ligowej została podjęta na Stadionie Ludwika II przez AS Monaco. Na trybunach pojawiło się w tym przypadku sporo interesujących postaci...

Telewizyjne kamery i fotoreporterzy bardzo prędko wypatrzyli chociażby Didiera Deschampsa, a więc obecnego selekcjonera reprezentacji Francji i byłego szkoleniowca ekipy z księstwa. To jednak nie wszystko, bo futbolowy spektakl przyciągnął również pewną postać istotną dla... dziejów koszykówki.

Mowa tu o Michaelu Jordanie, absolutnej legendzie NBA, który dla znaczącego grona sympatyków basketu jest po prostu najlepszym zawodnikiem w dziejach dyscypliny. "His Airness" bez wątpienia nie pożałował swojej decyzji co do sposobu spędzenia czwartkowego wieczoru, bo jeszcze nim upłynęło 30 minut potyczki... padły dwa gole, a sędzia zdążył pokazać czerwony kartonik Ericowi Garcii. Emocje były więc ogromne.