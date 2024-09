Tego nikt się nie spodziewał, fani w szoku. Mistrz świata powiedział "pas"

Antoine Griezmann niespodziewanie poinformował w poniedziałkowe przedpołudnie o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. To spore zaskoczenie, bo wiadomość o tym nie przedostała się wcześniej do mediów.

"Dzisiaj z głębokimi emocjami ogłaszam, że staję się byłym reprezentantem Francji . Po dziesięciu niesamowitych latach, naznaczonych wyzwaniami, sukcesami i niezapomnianymi chwilami, nadszedł czas, aby przewrócić kartkę i zrobić miejsce nowemu pokoleniu . Noszenie tej koszulki było zaszczytem i przywilejem. Od marca 2014 roku do września trwającego miałem okazję przeżyć niesamowite chwile w towarzystwie wyjątkowych kolegów z drużyny. Dzieliliśmy zwycięstwa, które pozostaną na zawsze wyryte w naszej pamięci" - powiedział w specjalnym filmiku umieszczonym na Instagramie i platformie X (dawniej Twitter).

Antoine Griezmann w reprezentacji Francji: złoto i srebro MŚ, srebro ME

Dla Francji rozegrał 137 meczów i strzelił 44 gole. Największym sukcesem było mistrzostwo świata 2018. Do tego w CV ma także wicemistrzostwo globu 2022 i wicemistrzostwo Europy 2016 na turnieju rozgrywanym we własnym kraju. Z kadrą przeszedł wiele, także swoją zmianę stylu gry - kiedyś miał większe inklinacje snajperskie, osiem lat temu był królem strzelców Euro, a w ostatnim czasie stał się kreatorem akcji. Wiele mówi fakt, że w ostatnich 36 spotkaniach dla "Les Bleus" trafił do siatki zaledwie dwa razy.