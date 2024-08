Legendarny zawodnik okradziony. Wprost trudno uwierzyć, co zabrał złodziej sprzed domu

Sportowcy - byli i obecni - którzy decydują się na zamieszkanie w okazałych domach muszą niestety mieć się nieustannie na baczności w związku z tym, że ich posiadłości łatwo mogą przyciągnąć uwagę rabusiów.

Ostatnio przekonał się o tym chociażby Roberto Baggio, ikona włoskiej piłki, który podczas oglądania meczu Euro 2024 został napadnięty wraz z członkami swojej rodziny we własnych czterech kątach i musiał potem nawet udać się do szpitala. Reklama

Teraz poniekąd podobna, choć na szczęście mniej dramatyczna historia, wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych. Anfernee "Penny" Hardaway, były koszykarz i jeden z symboli złotej ery NBA z lat 90. padł ofiarą kradzieży... bądź co bądź nietypowej.

Reklama Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski - Śląsk Wrocław. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

"Penny" Hardaway okradziony. Nietypowy łup złodzieja

O sprawie donoszą liczne amerykańskie media - ESPN, "New York Post" , "Basketball Forever", CBS Sports czy WREG, lokalna telewizja z Memphis, bo to właśnie tam doszło do całego zdarzenia. 8 sierpnia pierwotnie niezidentyfikowana postać zabrała sprzed posiadłości Hardaway'a... 26 par butów umieszczonych w kilku pudłach.

Jak przyznał sam były gracz, a obecnie trener, było to obuwie z serii Nike Foamposite, które sam wielokrotnie reklamował i miało ono trafić do rodziny i znajomych 53-latka. Trzeba przy tym przyznać, że łup mógł faktycznie niemało kosztować, bowiem za jedną parę zwykłych butów z tej serii należy zapłacić ok. 200 dolarów, a mowa tu o specjalnym, dedykowanym zamówieniu. Mimo wszystko w kosztującym ponad cztery miliony dolarów domu "Penny'ego" zapewne znajduje się wiele jeszcze cenniejszych przedmiotów. Reklama

"Pirat z ganku", jak to określiły media został ostatecznie złapany po mniej więcej dwóch tygodniach - okazał się nim 42-letni mężczyzna, który swoją zdobycz zabrał w biały dzień i transportował ją... z użyciem wózka sklepowego. Oczywiście rozmieszczone w okolicy kamery wychwyciły podejrzaną osobę, którą będą teraz bez wątpienia czekać poważne konsekwencje...

"Penny" Hardaway ma na koncie niemałe sukcesy w NBA

Anfernee Hardaway to czterokrotny uczestnik Meczu Gwiazd oraz wicemistrz NBA z 1995 roku. W trakcie swojej kariery, zakończonej w 2007 roku, reprezentował on barwy czterech drużyn: Orlando Magic, Phoenix Suns, New York Knicks i Miami Heat.

NBA / AFP

NBA / AFP