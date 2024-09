Słynny dziennikarz odchodzi z zawodu. Zarabiał miliony, a i tak zrezygnował

Gdyby zapytać się przeciętnego kibica koszykówki o to, z czym kojarzy mu się hasło "NBA", to odpowiedzi byłyby zapewne łatwe do przewidzenia - "Michael Jordan", "LeBron James", być może "Chicago Bulls". Gdyby jednak poprosić tu o skojarzenie dotyczące hasła "NBA i media", to odpowiedź brzmiałaby zapewne "Adrian Wojnarowski".

Popularny "Woj" - obok Shamsa Charanii - to bowiem ikona dziennikarstwa dotyczącego najlepszej koszykarskiej ligi świata. 55-latek przez wiele lat zdążył wyrobić sobie opinię jednego z najlepiej poinformowanych "insiderów", a jego rzetelność była doceniana przez kolejnych pracodawców. Reklama

W 2022 roku amerykańskie portale szeroko rozpisywały się o nowej umowie, jaką miał on podpisać z ESPN - w jej ramach miał zarabiać nawet... 10 mln dolarów za rok, co było wówczas kwotą, która przekraczała pensje niektórych gwiazd basketu. Pieniądze to jednak nie wszystko - mimo finansowej pokusy Wojnarowski zdecydował się... zrezygnować z dotychczasowego zawodu.

Adrian Wojnarowski mówi "pas". "To poświęcenie, którego nie chcę już podejmować"

"Dorastałem jako syn pracownika fabryki, dwie mile od kampusu ESPN i zawsze marzyłem o zarabianiu na życie jako dziennikarz sportowy. 37 lat temu 'Hartford Courant' pozwolił mi opublikować mój pierwszy tekst i od tego czasu nigdy nie przestałem gonić za dreszczykiem emocji" - napisał "Woj" w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"To rzemiosło odmieniło moje życie, ale postanowiłem odejść z ESPN i branży medialnej. Rozumiem, jakie zaangażowanie wymagane jest w takiej roli i jest to poświecenie, którego już nie chcę podejmować. Czas nie jest nieograniczony i chcę go spędzać w sposób, który ma dla mnie osobiście większe znaczenie" - dodał, dziękując następnie licznym osobom: swym mentorom, kolegom z branży czy czytelnikom. Reklama

Po tych wszystkich latach pisania o czyichś drużynach, powróciłem do swojej własnej ~ skwitował.

Adrian Wojnarowski wciąż będzie związany z koszykówką. Sentymentalny powrót

Co oznacza ta tajemnicza deklaracja? Otóż Adrian Wojnarowski będzie od teraz pełnił rolę dyrektora generalnego koszykarskiego zespołu St. Bonaventure Bonnies, związanego z uniwersytetem, który dziennikarz sam skończył w przeszłości. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć mu powodzenia w nowej, aczkolwiek poniekąd dobrze mu znanej profesji.

