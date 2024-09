Tragiczna śmierć byłej reprezentantki Polski. 23-latek usłyszał już zarzuty

Wkrótce potem ujawniono, że to właśnie mężczyzna miał spowodować wypadek, w wyniku którego zmarła Justyna Burska. Anna Balińska w zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie poinformowała dziennikarzy portalu Fakt, że 23-latek miał kompletnie zignorować znaki drogowe, przez co doszło do fatalnej kolizji. "23-letni kierowca toyoty nie ustąpił jej (Justynie Burskiej - przyp. red.) pierwszeństwa. Wyjeżdżał on na drogę od strony Różnowa. Jest tam umieszczony znak stopu i znak obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. Niestety kierujący nie ustąpił go i doszło do zderzenia" - ujawniła kobieta.