Bezos wkracza do akcji, może kupić sportowego giganta. Na stole sześć miliardów dolarów

NBA. Boston Celtics w rękach... Jeffa Bezosa? Niewielu byłoby stać na taki zakup

"Myślę, że to prawda. Myślę, że będzie jednym z możliwych kupców" - stwierdził Simmons. Co ciekawe nie jest to pierwsza sytuacja związana z łączeniem Bezosa z nabyciem dużej amerykańskiej ekipy - jakiś czas temu biznesmen przypisywany był do przejęcia Washington Commanders, drużyny występującej w NFL.