Lider Washington Wizards, drugi strzelec ligi NBA Bradley Beal nie wystąpi w Orlando na Florydzie, jeśli liga wznowi tam 30 lipca sezon. Byłego kolegę Marcina Gortata wyeliminowały z gry kłopoty zdrowotne - przewlekły uraz barku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. Parodia słynnego duetu Curry - Thompson. Koszykarze Warriors docenili. Wideo INTERIA.TV

Z kontuzją prawego barku 27-letni rzucający obrońca zmagał się praktycznie od początku sezonu.

Reklama

Mimo to miał znakomite średnie do momentu przerwania ligi, 11 marca z powodu pandemii koronawirusa - był drugim strzelcem rozgrywek. Zdobywał średnio 30,5 pkt w meczu (liderem tej klasyfikacji jest James Harden z Houston - 36,7 pkt), miał 6,1 asyst i 4,2 zbiórki. Rekord życiowy - 55 pkt, ustanowił w spotkaniu z Milwaukee Bucks 25 lutego.

- To była trudna decyzja i nie przyszła mi łatwo jako liderowi. Chciałem pomóc kolegom w walce o miejsce w play off, ale po konsultacjach z lekarzami uznałem, że na dłuższą metę to będzie lepsze dla mnie i zespołu - powiedział Beal.

Sezon z udziałem 22 najlepszych drużyn, w tym Wizards, ma rozpocząć się 30 lipca na terenie parku rozrywki Disney World w Orlando.

Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem wśród koszykarzy i członków sztabu stawia jednak wznowienie rozgrywek pod znakiem zapytania.

W minionym tygodniu poinformowano o 25 koszykarzach oraz dziesięciu członkach sztabów szkoleniowych z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID-19.

Zdjęcie Bradley Beal z Washington Wizards / Getty Images

olga/ co/