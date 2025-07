W środę po godzinie 10 premier Donald Tusk, zgodnie z zapowiedziami, ogłosił zrekonstruowany skład Rady Ministrów. Jedną z szeregu zmian jest ta, o której już było wiadomo, czyli z teką ministra sportu i turystyki pożegnał się Sławomir Nitras, będący w głośnym o otwartym konflikcje z prezesem PKOl, Radosławem Piesiewiczem. Nowym szefem tego resortu został Jakub Rutnicki.

Donald Tusk: Potłuczeni nawet przez sekundę nie myślą o tym, by zrezygnować

Premier Tusk, nim przystąpił do ogłaszania nazwisk, które za sprawą ustaleń medialnych "wyciekły" już wcześniej, zaczął od stosowanego w takich okolicznościach wstępu. W nim przekaz kierował do obywateli, a także zwolenników swojej formacji i większościowego rządu, budując swoją odezwę z duchem walki do niedawnych wyborów prezydenckich, wygranych przez popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

- Żadna porażka, także ta w wyborach prezydenckich, nie usprawiedliwia nastroju zwątpienia, opuszczania rąk i kapitulacyjnych myśli. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Czas powyborczej traumy dzisiaj definitywnie się kończy - powiedział w pewnym momencie szef Rady Ministrów, a kolejne zdania miały już coraz większe zacięcie... sportowe.

- I namawiam wszystkich, którzy myślą podobnie o Polsce, o świecie zachodu, o naszej przyszłości, by odrzucili tę pokusę zwątpienia lub apatii, bo nie ma żadnego powodu, by uznać, że po jednej porażce przegrało się wielką batalię. Ona jest zbyt ważna. Ja głęboko wierzę w to, że dobry finał tak czy inaczej jest przed nami, tylko nie możemy uznać, że jedna wywrotka oznacza koniec wyścigu. Wręcz przeciwnie - stwierdził Tusk, by już otwarcie odnieść się do jednego z globalnych sportów, którym obecnie żyją setki milionów kibiców na świecie.

- Pewnie nie macie państwo czasu, ja za bardzo też nie, ale wieczorem lubię popatrzeć na kolejne etapy Tour de France. Nie ma tam dziś jakichś wybitnych wyników dla polskich kolarzy, ale na jedną rzecz zwracam uwagę. Jest dwóch liderów, którzy biją się o zwycięstwo i wiadomo, że jeden z nich wygra, czyli Duńczyk Jonas Vingegaard lub Słoweniec Tadej Pogacar. Prawie na każdym etapie się przewracają, są w kraksie, ale potłuczeni nawet przez sekundę nie myślą o tym, by zrezygnować - zaapelował były przewodniczący Rady Europejskiej.

Na tej kanwie zwrócił się z kolejną odezwą o to, by nikt w jego obozie nie tracił wiary. - Więc jeśli nawet macie takie poczucie i ja mam to poczucie, o którym mówię otwarcie, że niektórzy są posiniaczeni po miesiącach bardzo ciężkiej pracy, konfrontacjach i zagrożeniach oraz wyborach prezydenckich... Jeśli niektórzy czują jeszcze ból po kraksie, po upadku, to trzeba wstać, wsiąść na rower, jechać dalej i wygrywać. Tak jak ci kolarze, o których przed chwilą wspomniałem - podsumował ten "okołosportowy" wątek Tusk.

Podczas krótkiej prezentacji nowego rządu dodał, że częścią tego planu, którego celem jest odbudowa wiary we własne siły, jest również uporządkowanie sytuacji w koalicji. - Koniec konfliktów w koalicji 15 października, tu także trzeba zaprowadzić porządek. Nie po to podjąłem się planu prac polskiego rządu, aby połowę czasu marnować na przepychanki - skwitował głosem nieznającym sprzeciwu.

Specjalne wystąpienie premiera po wyborach. Wiadomo, co z wotum zaufania KPRM materiały prasowe

Premier Donald Tusk. Aleksander Kalka / NurPhoto AFP

PiS składa zawiadomienie do prokuratury na Donalda Tuska Radek Pietruszka PAP

Jakub Rutnicki został nowym ministrem sportu STACH ANTKOWIAK/REPORTER / YouTube @polsatnews.pl Reporter