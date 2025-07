EYOF Skopje 2025: dwa dni – sześć medali!

Wszystko zaczęło się na stadionie lekkoatletycznym. Tam wielką niespodziankę sprawiła Aleksandra Sochacka, która wygrała konkurs skoku w dal i zdobyła złoty medal! Drugi złoty lekkoatletów i drugi złoty dla Polski. We wtorkowe przedpołudnie rozegrano w Skopje także finałowe biegi na 400 metrów. Zofia Tomczyk uzyskując czas 54.37 zajęła czwarte miejsce. Ósmy wśród chłopców był David Malinowski, który na mecie opatrywany był przez medyków z powodu jakiegoś urazu, którego prawdopodobnie nabawił się podczas finału.

Sześć medali dla Polski. Co za wynik!

Dwa ostatnie "polskie" medale tego dnia to dzieło pływaków. Najpierw pasjonującą walkę o złoto z Włoszką na dystansie 100 m stylem dowolnym stoczyła Barbara Leśniewska. W rezultacie Polka zdobyła srebro, ale widać było, że jej ambicję sięgały wyżej. Jednak srebro to też wspaniały wynik, z którego należy się cieszyć.

Kolejne mecze grupowe rozegrały nasze reprezentacje siatkarskie. Dziewczęta pokonały 3:1 Niemki, a chłopcy 3:0 rozgromili Włochów. Chłopcy prowadzą w swojej grupie, a dziewczęta zajmują drugie miejsce, co jest wynikiem poniedziałkowej porażki w pierwszym spotkaniu. W rywalizacji na strzelnicy sportowej Aleksandra Brzegowa w konkurencji pistolet pneumatyczny 10 m zajęła 19. miejsce, a Wiktor Kopiwoda był bliski wejścia do strefy medalowej - zajął 5. miejsce. Również 19. lokatę "wystrzelał" nasz duet: Julia Rochowska i Szymon Jarowski.

W badmintonie Aleksandra Wasilewska po poniedziałkowej przegranej tym razem wygrała dwa mecze 2:0, w tym jeden z faworytką grupy. W ostatnim meczu decydowały punkty stracone i zdobyte. Ola wygrała 2:0 (21:11, 21:7) i dało jej to awans z pierwszego miejsca w grupie. Jakub wygrał we wtorek pewnie dwa swoje mecze i z bilansem 3:1 wychodzi do dalszej fazy rozgrywek z 2. miejsca w grupie.