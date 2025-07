Ogromna presja na GKM-ie. To mecz o wszystko

Mecz Innpro ROW-u Rybnik z Bayersystem GKM-em Grudziądz będzie kluczowy w kontekście walki o fazę play-off. Grudziądzanie muszą wygrać z ROW-em, jeśli chcą marzyć o awansie do pierwszej czwórki na koniec sezonu. Porażka przekreśla ich szanse na półfinał. - Cel to wygrać dwa ostatnie mecze. Musimy to zrobić - mówi w rozmowie z klubowymi mediami GKM-u Wadim Tarasienko. - Mecz w Rybniku będzie bardzo ważny, musimy go wygrać - dodaje menedżer Robert Kościecha. Presja na wynik w Grudziądzu jest ogromna.