Długo zapowiadana rekonstrukcja rządu w końcu stała się faktem. Podczas swojego środowego wystąpienia premier Donald Tusk ogłosił nowy skład Rady Ministrów. Już we wtorek stało się pewne, że do zmian dojdzie między innymi w resorcie sportu i turystki. Sławomir Nitras sam poinformował bowiem w mediach społecznościowych o zakończeniu swojej misji , którą rozpoczął w grudniu 2023 roku, zastępując na stanowisku Danutę Dmowską-Andrzejuk.

W tym tygodniu kończy się moja służba w rządzie RP. Wszystkim, z którymi współpracowałem, z którymi los mnie zetknął, szczególnie sportowcom - niskie ukłony i podziękowania. To był zaszczyt i ogromna przyjemność

- Ministerstwo sportu? Bardzo mi zależy na tym. Podziękowałem ministrowi Nitrasowi. Podjął się tego zadania w trudnym momencie, gdy trzeba było sprawdzać różne niedobre sytuacje w Polskim Komitecie Olimpijskim, w niektórych związkach sportowych. Dzisiaj jest czas powrotu do tej aktywności z mojego punktu widzenia najważniejszej w tym resorcie. Na końcu minister sportu w dużo mniejszym stopniu odpowiada za medale. To jest rola sportowców, trenerów, klubów sportowych. Ja chcę, żeby minister sportu poświęcił maksymalnie cały swój czas na ten sport, który jest częścią też w jakimś sensie i zdrowia i wychowania naszych najmłodszych. A więc powrót do bazy - powiedział premier podczas swojego wystąpienia.