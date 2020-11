NBA. 34-letni Goran Dragić zostaje w Miami

Słoweniec Goran Dragić, jedne z bardziej doświadczonych koszykarzy wicemistrza NBA Miami Heat, zostaje w klubie z Florydy na kolejne lata. Według nieoficjalnych źródeł dwuletnia umowa opiewa na 37,4 mln dol. Drugi sezon ma być tzw. opcją klubu.

"To było dla nas kluczowe, by Goran został. Jest częścią naszego zespołu, naszej kultury gry, naszej społeczności. Udowadnia, że mimo wieku jest liderem wśród zawodników obwodowych i może grać na bardzo wysokim poziomie" - powiedział prezydent Heat słynny Pat Riley.

W minionym sezonie rozgrywający miał średnio 16,4 pkt, 5,1 asyst i 3,2 zbiórki, a w play off 19,1 pkt. Problemy z lewą stopą uniemożliwiły mu w zasadzie grę w finałach NBA z LA Lakers (zagrał tylko w dwóch spotkaniach - pierwszym i ostatnim po kilkanaście minut). Heat przegrali z "Jeziorowcami" 2-4, ale ich udział w play off i dojście do finałów był sensacją rywalizacji w +bańce+ w World Disney na Florydzie.

Dragić, mistrz Europy z 2017 r., w NBA wystąpił w 817 meczach - jego średnie to 13,9 pkt, 4,8 asyst i 3,9 zbiórki.

