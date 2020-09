Ligue 1. PSG się rozpędza

Piłkarze Paris Saint-Germain, którzy sezon ligowy rozpoczęli od dwóch porażek, w niedzielę pokonali na wyjeździe Reims 2-0. To było ich trzecie z rzędu zwycięstwo, dzięki czemu przesunęli się na siódmą pozycję. Prowadzi Stade Rennes.

Oba gole w Reims zdobył argentyński napastnik Mauro Icardi, w obu przypadkach po akcjach Kyliana Mbappe.

"Dublet Icardiego, postęp Paryża" - zatytułował relację z meczu dziennik "L'Equipe".



Broniący tytułu paryżanie plasują się na siódmym miejscu w tabeli ze stratą czterech punktów do prowadzącego Stade Rennes. Zespół ten w sobotę zdetronizował dotychczasowego lidera, pokonując na wyjeździe AS Saint-Etienne 3-0.



Wiceliderem z 11 pkt jest druga niepokonana do tej pory drużyna - Lille OSC.



Na piątym miejscu z dorobkiem 10 pkt jest AS Monaco. Zespół z księstwa, z Radosławem Majeckim w roli rezerwowego bramkarza, pokonał w niedzielę Racing Strasburg 3-2.



Gospodarze prowadzili już 3-1, ale ostatnie 23 minuty musieli sobie radzić w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach dla swoich zawodników. Mimo wyraźnego osłabienia stracili w tym czasie jednego gola i odnieśli trzecie zwycięstwo w sezonie.

Ligue 1 - wyniki, terminarz i tabela