Joanna Wołosz się nie hamowała. Tak zareagowała na wygraną Polek z Chinkami

Cóż to był za mecz! Z pierwszego seta Lavarini nie mógł być zadowolony - jego podopieczne zdobyły jedynie 17 punktów, ale odbiły sobie ten wynik w następnej partii, wygrywając ją do 20. Później obie kadry zagrały na zakładkę - set trzeci do 19 przegrały Polski, a czwarty w taki sam sposób zakończył się dla Chinek. O zwycięstwie zdecydować musiał tie-break.

Walka w ostatniej partii toczyła się niemal do samego końca. Ostatecznie podopieczne Lavariniego wygrały do 15:12 i to one zagrają w półfinale z Włoszkami. Czeka je niezwykle trudne zadanie, bo zawodniczki z Italii pokazały już w tej edycji Ligi Narodów, że są w bardzo dobrej formie.