Polki w półfinale, a potem taka zmiana. Nagroda za triumf nad Chinkami

Po pięciosetowym boju siatkarki reprezentacji Polski pokonały Chinki i awansowały do półfinału Ligi Narodów w trzeciej edycji z rzędu. Zwycięstwo to nie jest jednak jedyna dobra informacja w kontekście kadry Stefano Lavariniego. Wygrana pozwoliła Polkom zdobyć kolejne, niezwykle ważne punkty w rankingu FIVB. Na ich konto wpadło 4,75 pkt, co pozwoliło im zwiększyć swoją przewagę nad czwartą Japonią.