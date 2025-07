Rosjanin już szykuje się do ucieczki. Cała Polska zna jego zamiary

Miesiąc temu informowaliśmy o tym, że Krono-Plast Włókniarz Częstochowa jest zainteresowany Glebem Czugunowem. Trener Mariusz Staszewski współpracował z nim w Ostrowie, gdzie Czugunow prezentował się świetnie, więc była pokusa , żeby go wziąć. Nic jednak z tego nie wyszło (team zawodnika utrzymuje, że nie było żadnych rozmów). Sprawa może jeszcze wrócić , ale w tej chwili Włókniarz koncentruje się na innej opcji.

Czugunow z kapitalną ofertą Stali Rzeszów, a to nie koniec

Czugunow nie został jednak na lodzie. Zdaniem naszych informatorów dostał kapitalną ofertę z Texom Stali Rzeszów , która chciała go wziąć już przed startem sezonu. Wtedy jednak Czugunow postawił na INNPRO ROW Rybnik. Nie wiedział, że będzie rywalizacja o skład. Szybko i boleśnie przekonał się jednak o tym, że jest inaczej. J uż dwa razy był sadzany na ławie , co bardzo mu się nie spodobało. Dlatego temat Stali wrócił.

W Rzeszowie są gotowi zapewnić mu komfort i dać pewne miejsce w składzie. Stal jeździ w Metalkas 2 Ekstralidze, gdzie Czugunow już się sprawdził. Mógłby być liderem tej drużyny i pomóc jej za rok w wywalczeniu awansu do PGE Ekstraligi. Trudno jednak powiedzieć, co z tego wyjdzie.

Bo choć Czugunow ma Stal, to wciąż szuka innych opcji. Zarówno w PGE Ekstralidze, jak i w Metalkas 2 Ekstralidze. Z naszych informacji wynika, że rozmawiał z prezesem Hunters PSŻ Poznań, ale gdy ten usłyszał cenę, to szybko się wycofał. Czugunow chciał 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt. Dla PSŻ to za dużo. Najlepszy zawodnik Poznania Ryan Douglas zarabia pół miliona i 5 tysięcy.