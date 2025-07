Najważniejszą imprezą w najbliższym czasie będzie rzecz jasna wielkoszlemowy US Open . Iga Świątek postanowiła przygotować się do docelowego turnieju występując w dwóch północnoamerykańskich tysięcznikach - w Montrealu oraz w Cincinnati. Polska tenisistka przyleciała już do Kanady, gdzie została powitana z wszelkimi honorami.

Mimo słabszego okresu, który - miejmy nadzieję - Iga Świątek ma już za sobą, wielkim fanem umiejętności polskiej tenisistki pozostaje znany trener Rick Macci , który w przeszłości pracował między innymi z siostrami Venus i Sereną Williams, Marią Szarapową czy Andym Roddickiem. 70-latek wysłał nawet do Polki wyjątkową wiadomość, doceniając jej klasę tuż przed startem US Open.

To stanie się prędzej czy później, ale Iga ponownie będzie numerem jeden na planecie, ponieważ jej umysł jest stworzony z granitu. Nie ma zbyt wiele punktów do obrony i to "Polski Punisher" będzie numerem jeden do końca tego roku - pisał Rick Macci w mediach społecznościowych.