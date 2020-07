Wisła Płock zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie na trzy kolejki przed końcem sezonu, pokonując w poniedziałek 1-0 Górnika Zabrze. - Chwała chłopakom, to kawał dobrej roboty - mówił po meczu trener "Nafciarzy" Radosław Sobolewski.

Wygrana płocczan z Górnikiem sprawiła, że do ŁKS-u i Korony Kielce dołączyła Arka Gdynia, uzupełniając komplet spadkowiczów.

- To naprawdę były to solidne zawody w naszym wykonaniu. Gratuluję postawy moim podopiecznym. Na pewno bardzo mocne, zespołowe bronienie, jeszcze przy innym ustawieniu przeciwnika. A to był ten klucz, że Górnik nie dochodził do tylu sytuacji, zwłaszcza w pierwszej połowie. Natomiast troszeczkę brakowało nas w ofensywie, ale zdobywamy dziś trzy punkty, bardzo ważne trzy punkty i wygrywamy 1-0. Jest to kolejny mecz bez straty bramki, co mnie bardzo cieszy - mówił po spotkaniu Sobolewski.

- Zdobyliśmy trzy punkty, które dają nam pewne utrzymanie w lidze. Utrzymanie na trzy kolejki przed końcem rozgrywek. Chwała chłopakom, to kawał dobrej roboty - podkreślił trener Wisły.

- Przychodziłem tu w sierpniu, mieliśmy jeden punkt i byliśmy na spadkowym miejscu. Teraz, trzy kolejki przed końcem jesteśmy w lidze na kolejny sezon. Dziękuję piłkarzom za pracę, jaką wykonaliśmy - powiedział.

- Przed nami trzy mecze, będziemy chcieli je wygrać. Przed meczem mówiłem, że chcemy wygrać i to się udało - dodał Sobolewski.