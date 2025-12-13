Piotr Żyła zdradził tajemnicę. Ciarki na plecach, kiedy się tego słucha

Pamiętacie Piotra Żyłę, który siada na belce w Oberstdorfie przed serią finałową mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i się śmieje? Walczy o złoty medal, a w tym momencie jest jakby w innej rzeczywistości.

To stan, który jeśli Żyła osiągnie, to trudno jest go pokonać. W taki wpadł też w Wiśle, gdzie zajął siódme miejsce. W Klingenthal Żyła przyznał, że mentalnie czuje się znakomicie.

Tajemnica sukcesu Piotra Żyły - "jak najmniej widzieć"

W Klingenthal jest mgliście, a z każdym dniem ma być tylko gorzej. Żyle to jednak nie przeszkadza. Przy okazji opowiadania o skokach we mgle, 38-latek zdradził swoją wielką tajemnicę.

Moja koncentracja w skokach polega na tym, żeby... jak najmniej widzieć. Po cholerę mam patrzeć, skoro mam zrobić swoje. Mnie nie interesuje, co jest na skoczni 50 metrów dalej

- Na pewno teraz jak ruszam z belki, to przez 20 metrów najazdu mam zamknięte oczy. Z tego, co kojarzę. Na imitacji mam czasem zamknięte oczy, ale w ogóle tego nie jarzę. Przypuszczam zatem, że w tych najlepszych skokach tak właśnie robiłem - dodał.

Wiślanin wrócił też do czasów, kiedy na rozbiegu robił "garbika", czyli zaokrąglał mocno plecy przed wybiciem się z progu.

- Wtedy, jak jechałem na rozbiegu, to czytałem napisy na nartach: Fischer, Fischer, Fischer... Eeee, to już! I leciałem! Nie potrzebuję patrzeć na to, co się dzieje dookoła. To nie jest dobre dla mnie. Wolę skakać na czucie niż na widoczność Wzrok jest za wolny - zakończył Żyła.

38-latek był najlepszym z Polaków w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal (13 grudnia, godz. 15.45). Zajął on 21. miejsce. Wygrał Niemiec Philipp Raimund.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

