Piotr Żyła zdradził tajemnicę. Ciarki na plecach, kiedy się tego słucha
Klingenthal przywitało skoczków narciarskich gęstą mgłą. Z każdym kolejnym dniem ma być coraz gorzej. Takie warunki nie przeszkadzają Piotrowi Żyle, który stara się nie zwracać uwagi na to, co jest dookoła niego. Nasz wielokrotny mistrz świata zdradził przy okazji jedną ze swoich największych tajemnic.
Pamiętacie Piotra Żyłę, który siada na belce w Oberstdorfie przed serią finałową mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i się śmieje? Walczy o złoty medal, a w tym momencie jest jakby w innej rzeczywistości.
To stan, który jeśli Żyła osiągnie, to trudno jest go pokonać. W taki wpadł też w Wiśle, gdzie zajął siódme miejsce. W Klingenthal Żyła przyznał, że mentalnie czuje się znakomicie.
Tajemnica sukcesu Piotra Żyły - "jak najmniej widzieć"
W Klingenthal jest mgliście, a z każdym dniem ma być tylko gorzej. Żyle to jednak nie przeszkadza. Przy okazji opowiadania o skokach we mgle, 38-latek zdradził swoją wielką tajemnicę.
Moja koncentracja w skokach polega na tym, żeby... jak najmniej widzieć. Po cholerę mam patrzeć, skoro mam zrobić swoje. Mnie nie interesuje, co jest na skoczni 50 metrów dalej
- Na pewno teraz jak ruszam z belki, to przez 20 metrów najazdu mam zamknięte oczy. Z tego, co kojarzę. Na imitacji mam czasem zamknięte oczy, ale w ogóle tego nie jarzę. Przypuszczam zatem, że w tych najlepszych skokach tak właśnie robiłem - dodał.
Wiślanin wrócił też do czasów, kiedy na rozbiegu robił "garbika", czyli zaokrąglał mocno plecy przed wybiciem się z progu.
- Wtedy, jak jechałem na rozbiegu, to czytałem napisy na nartach: Fischer, Fischer, Fischer... Eeee, to już! I leciałem! Nie potrzebuję patrzeć na to, co się dzieje dookoła. To nie jest dobre dla mnie. Wolę skakać na czucie niż na widoczność Wzrok jest za wolny - zakończył Żyła.
38-latek był najlepszym z Polaków w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal (13 grudnia, godz. 15.45). Zajął on 21. miejsce. Wygrał Niemiec Philipp Raimund.
Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport