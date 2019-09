W Wiśle grał blisko 9 lat, a do niedawna był jej drugim trenerem. W niedzielę Radosław Sobolewski spróbuje jednak pokonać krakowian. - Choć zna nas od podszewki, to chcemy przygotować dla niego coś specjalnego - zapowiada Maciej Stolarczyk, trener krakowian. Mecz w niedzielę o godz. 12.30, relacja w Interii.

W gabinetach starym znajomym jest m.in. Arkadiusz Głowacki, na ławce trenerskiej Maciej Stolarczyk i Mariusz Jop, a na boisku Paweł Brożek czy Rafał Boguski. Napisać, że Radosław Sobolewski zna Wisłę Kraków jak własną kieszeń, to nic nie napisać.

Losy byłego kapitana Wisły Kraków potoczyły się jednak w taki sposób, że w niedzielę zagra przeciwko "Białej Gwieździe" o ekstraklasowe punkty. Sobolewski od kilku tygodni prowadzi bowiem Wisłę Płock.

- Chciałbym żeby to był dobry mecz i dobre widowisko, a na boisku niech zwycięży lepszy. Każdy chce obronić swoją twierdzę. Mamy z Radkiem dobry kontakt i nie zmieni tego rezultat spotkania. No, może przez kilka dni nie będziemy się do siebie odzywać, ale potem wróci wszystko do normy - uśmiecha się trener Stolarczyk

Sobolewski trenerem Wisły Płock został dokładnie 5 sierpnia. Wcześniej należał do najbardziej zaufanych ludzi Stolarczyka, więc trener krakowian w głębi serca miał nadzieję, że rozstanie tak szybko nie nadejdzie. Gdy jednak przyszła oferta z Płocka, Stolarczyk wiedział, że to dla jego kolegi z boiska i ławki wielka okazja.

- Gdy mi powiedział o tej ofercie, to pomyślałem... Ale nie, to nie są słowa do cytowania -uśmiecha się Stolarczyk.

- Dyskutowaliśmy dużo na ten temat. Zdawałem sobie sprawę, że Radek jest gotowy, by prowadzić zespół samodzielnie. Z jednej strony nie chciałem go stracić, a z drugiej wiedziałem, że to dla niego najlepsze rozwiązanie - dodaje.

Jedno jest pewne - przed meczem trener Sobolewski wie więcej o rywalu niż trener Stolarczyk. Mimo to szkoleniowiec krakowian nie załamuje rąk.

- Wiem, że Radek ma ogromną wiedzę na nasz temat. Do tego Wisła Płock po jego przyjściu zaczęła lepiej funkcjonować. To trudny rywal i zapowiada się trudne spotkanie - nie ma wątpliwości trener 13-krotnych mistrzów Polski.

Stolarczyk w Płocku nie będzie mógł skorzystać z czterech zawodników, ale na mecz i tak zabrał kadrę liczącą aż 22 zawodników. Dlaczego? Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Mecz Wisła Płock - Wisła Kraków w niedzielę o godz. 12.30.



