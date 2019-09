Maciej Stolarczyk, trener Wisły, zabiera do Płocka bardzo szeroki skład. Wszystko dlatego, że trzy dni później krakowian czeka spotkanie w Pucharze Polski. Mecz Wisła Płock - Wisła Kraków w niedzielę o godz. 12.30, relacja w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Maciej Stolarczyk o kontuzjowanych zawodnikach. Wideo INTERIA.TV

W sobotę do autokaru wsiądzie aż 22 zawodników. Wśród nich zabraknie Jakuba Błaszyczykowskiego, Aleksandra Buksy i Łukasza Burligi. Ten ostatni nie jest jednak kontuzjowany.

Reklama

- Znajduje się w trakcie leczenia, ale to nie do końca jest uraz mechaniczny. Ma problemy zdrowotne i musi przejść kurację antybiotykową. Liczę, że w najbliższym czasie dołączy do zespołu - podkreśla trener Stolarczyk.

Już wcześniej było wiadomo, że na mecz z Wisłą gotowy nie będzie Jakub Błaszczykowski. Trwa jednak walka z czasem, by mógł znaleźć się kadrze na niedzielne (29 września) derby z Cracovią.

- Czy zdąży? Zawsze jestem optymistą... Kuba cały czas rehabilituje się, a czasu nie da się oszukać. Tutaj nie ma ścieżki na skróty. Decydująca będzie diagnoza postawiona w przyszłym tygodniu - podkreśla szkoleniowiec.

- Kontuzjowani zawodnicy zostają w Krakowie, bo nie chcę ich eksploatować w podróży. Mają przygotowane specjalne programy powrotu na boisko - dodaje.

W Płocku nie będzie mógł również zagrać Rafał Boguski, który otrzymał czerwoną kartkę w meczu z Koroną Kielce. Może on jednak wystąpić w środowym spotkaniu Pucharu Polski z Błękitnymi Stargard Szczeciński, na który wiślacy pojadą prosto z Płocka.

PJ

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz