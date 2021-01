W niecodziennych warunkach atmosferycznych i na białym boisku, Wisła Kraków w pierwszym meczu towarzyskim rozbiła Podhale Nowy Targ 5-0.

W sparingu Peter Hyballa postanowił przetestować grę na dwóch napastników. Szkoleniowiec postawił na tego, którego część kibiców chętnie by się pozbyła (Fatos Beciraj) i tego, którzy niemal wszyscy za wszelką cenę chcieliby zatrzymać (Aleksander Buksa).

W przypadku obu zawodników ostatnio sporo się dzieje. Czarnogórcem interesuje się Hapoel Tel-Awiw, a Polak za dwa dni ma podjąć decyzję, czy decyduje się przedłużyć umowę z Wisłą. Jeśli tego nie zrobi, to jej zawodnikiem będzie najwyżej do końca sezonu.

W pierwszej część Beciraj i Buksa dali o sobie znać. Czarnogórzec już w pierwszej minucie fatalnie nie trafił w piłkę, za to Buksa zdobył bramkę. Niespełna 18-letni zawodnik przyjął piłkę, obrócił się i strzałem po ziemi w długi róg nie dał szans bramkarzowi.

W taki sposób Buksa podwyższył wynik meczu, bo wcześniej bramkę zdobył Jean Carlos. Skrzydłowy krakowian dopadł do odbitej piłki i bez zastanowienia uderzył w kierunku bramki. Choć uderzenie nie było zbyt precyzyjne, to piłka zatrzepotała w siatce.

Trener Hyballa cały czas zagrzewał zawodników do intensywnej gry na całym boisku. Jego piłkarze robili co mogli, ale widać było, że do złapania tzw. świeżości jeszcze daleka droga.

Z czasem sytuacje zaczęło stwarzać też Podhale i było blisko zdobycia bramki, ale w drugiej części piłkę z linii bramkowej wybił Carlos.

Po przerwie intensywnie zaczął padać śnieg i w magazynie trzeba było odszukać pomarańczową piłkę. W takich warunkach znacznie lepiej czuli się wiślacy. Najpierw Beciraj minął bramkarza i wpakował piłkę do siatki, następnie akcję młodzieżowców wykończył Wiktor Szywacz, a kropkę nad "i" postawił Dawid Abramowicz.

W kolejnych sparingach krakowianie zmierzą się z MSK Żylina (16.01), Zagłębiem Sosnowiec (20.01) i Spartakiem Trnava (23.01). Rundę wiosenną Wisła zainauguruje spotkaniem z Piastem Gliwice (30.01).

Wisła Kraków - Podhale Nowy Targ 5-0 (2-0)

Bramki: Jean Carlos Silva (6.), Aleksander Buksa (26.), Fatos Beciraj (59.), Wiktor Szywacz (75.), Dawid Abramowicz (77.)

Wisła: Buchalik (46. Broda) - Burliga (46. Starzyński), Klemenz (64. Głogowski), Szota, Abramowicz - Chuca, Hoyo-Kowalski (62. Szywacz), Boguski (72. Ćwik), Jean Carlos Silva (72. Magdziarz) - Bećiraj (72. Myszogląd), Buksa (67. Chełmecki).

Podhale: (skład wyjściowy) Styrczula - Tonia, Dudek, Lewiński, Tkocz, Potoniec, Surmiak, Dynarek, Nawrot, Palacz, Grunt.

Z Myślenic Piotr Jawor