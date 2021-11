Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL

Grosicki nie zaczął meczu z Lechią w pierwszym składzie. Zamiast niego od pierwszej minuty grał Rafał Kurzawa. Były zawodnik Górnika Zabrze doznał jednak urazu i w 22. minucie musiał opuścić boisko. Nieszczęście jednego - jak to w sporcie bywa - stało się szansą dla drugiego. Kamil Grosicki wszedł na murawę i stał się głównym architektem wielkiego zwycięstwa.

Pogoń Szczecin. Kamil Grosicki z występem marzeń

Zaczęło się w 36. minucie, przy stanie 1-1. Grosicki w swoim stylu ruszył lewym skrzydłem i dograł płasko do czekającego na piątym metrze Zahovicia. Słoweniec nie pomylił się i wyprowadził "Portowców" na prowadzenie.

Po zmianie stron Grosicki nie zwalniał tempa. W 51. minucie ponownie asystował przy trafieniu Zahovicia - tym razem dograł nie po ziemi, a górą. 83-krotny reprezentant Polski był także zaangażowany przy golu Pogoni numer cztery - zaliczył wówczas kluczowe podanie do Luisa Maty. Trzecią asystę zanotował z kolei przy bramce ustalającej wynik na 5-1. Dograł wówczas na głowę wbiegającego w strefę obronną Lechii Michała Kucharczyka.

Pogoń Szczecin. Wybitne statystyki Kamila Grosickiego

Trzy asysty mówią same za siebie, ale Grosicki imponuje także w innych statystykach. Przez 68 minut gry skrzydłowy zanotował 44 kontakty z piłką, a dokładność jego podań - najczęściej do przodu - wyniosła 88 procent. Do tego wychowanek Pogoni posłał aż pięć kluczowych piłek. Poza tym oddał jeden celny strzał na bramkę Kuciaka.

Podczas pomeczowej konferencji prasowej trener Lechii Tomasz Kaczmarek przyznał wprost, że jego zespół nie miał pomysłu i sposobu na zatrzymanie Grosickiego. Jak powiedział szkoleniowiec, to zawodnik, który przerasta polską ligę.

To kolejny mecz, w którym Grosicki ciągnie Pogoń Szczecin. W październiku strzelił gola w meczu z Jagiellonią. Później pauzował miesiąc przez kontuzję, a kiedy przed tygodniem wrócił, zaliczył asystę w meczu ze Śląskiem Wrocław. Dziś dorzucił trzy ostatnie podania. Grosicki staje się czołowym skrzydłowym ligi. Pytanie, co w tej sytuacji zrobi Paulo Sousa.





