Piotr Pawlicki zasypany ofertami. Kolejne kluby wchodzą do gry

Kilka dni temu mówiło się, że braci Przemysław Pawlicki i Piotr Pawlicki razem grają na transferowej giełdzie. Panowie mieli ustalić jedną stawkę (1,3 miliona złotych za podpis i 13 tysięcy za punkt) i szachować kluby. Przemysław jednak nagle obniżył żądania i dogadał się ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. A Piotr wciąż nie może się zdecydować.

Transferowy taniec Piotra Pawlickiego

Gdyby młodszy z braci chciał, to już mógłby mieć kontrakt z Gezet Stalą Gorzów. Pawlicki ustalił bowiem warunki finansowe umowy na 2026 ze Stalą, ale niczego nie podpisał. W Gorzowie zapewnia, że to zrobi, jak rozliczy się z Włókniarzem, a w Częstochowie, jak mówią nam działacze, opowiada, że nigdy nie pójdzie do Stali.

Ten transferowy taniec Pawlickiego może się finalnie zakończyć tak, że nie będzie go ani w Stali, ani we Włókniarzu. Zwłaszcza że kolejne kluby wchodzą do gry. Od naszych informatorów słyszymy, że Pawlickim zainteresował się zaniepokojony słabą formą Jarosława Hampela Stelmet Falubaz Zielona Góra.

"Pawlicki jest w FOGO Unii Leszno"

Kiedy jednak dzwonimy do Falubazu, to szybko ucinają temat słowami: "Pawlicki jest w FOGO Unii Leszno". Oczywiście natychmiast zadzwoniliśmy do Unii, żeby to sprawdzić. Prezes Piotr Rusiecki nie chciał nam dać jednoznacznej odpowiedzi. Przyznał, że Pawlicki ma warsztat w Lesznie, a po chwili dodał, że najpierw Unia musi awansować do Ekstraligi, a potem on będzie załatwiał zawodników.

Coś jednak może być na rzeczy, bo nazwisko młodszego Pawlickiego w kontekście Unii pojawiło się już kilka tygodni temu. A kilka dni temu prezes Rusiecki zdradził nam, że już rozmawia z zawodnikiem (zawodnikami), którzy mogliby wzmocnić klub po awansie.

Pawlicki dojrzał. Takiego Pawlickiego Unia potrzebuje

Pawlicki, to wychowanek Unii, którego w leszczyńskim klubie zdążyli poznać z każdej strony. Kiedy po sezonie 2022 opuszczał Unię, to rozstawano się z nim bez żalu. Tamten Pawlicki miał jednak kłopot z dyscypliną i był bardzo ciężki we współpracy. Ten nowy Pawlicki jest inny. Bardziej dojrzały, skupiony na sporcie i z wielkim głodem sukcesu. No i też bardzo drogi.

Ze Stalą Pawlicki dogadał się na 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. Unia może mu jednak spokojnie dać identyczny kontrakt. W Lesznie są gotowi na to, żeby po awansie wymienić jedno ogniwo. Janusz Kołodziej, Grzegorz Zengota i Nazar Parnicki mają ważne kontrakty, Bena Cooka klub chce zatrzymać, więc Pawlicki mógłby wskoczyć w miejsce Josha Pickeringa.

