Piotr Małachowski przez lata dostarczał wielu emocjo fanom lekkiej atletyki. Specjalizujący się w rzucie dyskiem gwiazdor trzykrotnie miał okazję reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich, dwukrotnie z imprezy tej wracał ze srebrnym medalem. Na swoim koncie ma on także medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy . Po zakończeniu sportowej kariery nasz mistrz podjął decyzję o wyprowadzce z Polski. Jego domem wówczas stała się Dominikana , w której mieszkał przez dwa lata. Później przeprowadził się do Tajlandii . Swoje życie za granicą emerytowany już sportowiec relacjonuje na bieżąco w mediach społecznościowych.

"Wziąłem się za siebie. Gdy startowałem, ważyłem 130-136 kilogramów, a po zakończeniu kariery starałem się utrzymać swoją wagę do 136 kilogramów. Dzisiaj ważę 109 kilogramów. Żona może mnie nie poznawać, bo jeszcze mnie takiego nie widziała. Ostatni raz ważyłem tyle, gdy miałem 18 lat. Ostatnio mierzyłem sobie biceps i wyszło mi 42 centymetry. Zmniejszył się co najmniej o siedem centymetrów" - wyjawił w rozmowie z "WP SportoweFakty".

42-latka do pracy nad sobą zmotywowała rozmowa, którą odbył on jakiś czas temu ze swoim kolegą. Ten zainspirował go do spróbowania swoich sił w kompletnie innej dyscyplinie - triathlonie. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę - połączenie pływania, biegu i jazdy na rowerze spodobało się Małachowskiemu, który dziś regularnie trenuje i udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych.