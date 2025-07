Lavarini wstrząsnął drużyną po porażce z Włochami. Wyciekły kulisy. "Zostawię to dla nas"

Atlas Arena w Łodzi kolejny raz okazała się bardzo szczęśliwa dla polskich siatkarek. W niedzielne popołudnie "Biało-Czerwone" cieszyły się z trzeciego z rzędu brązowego medalu Ligi Narodów. Tym razem w spotkaniu o krążek Polki pokonały 3:1 Japonię. Na taki sukces przed własną publicznością nasze zawodniczki czekały... 16 lat.

- Było trudno, ale właśnie dlatego to był świetny mecz. Japonia to zespół, który gra prawdopodobnie najlepszą siatkówkę na świecie. Przed sobotnim spotkaniem z Włoszkami byłbym tego zupełnie pewien. Japonki sprawiły, że to było bardzo trudne wyzwanie. Dziewczyny miały cierpliwość, by wrócić, gdy marnowaliśmy pewne szanse. Wykorzystaliśmy za to wiele innych. To dało nam ten fantastyczny wynik, który osiągnęły moje siatkarki - mówił trener kadry w rozmowie z Interią Sport.

Oto kulisy sukcesu Polek. Lavarani zorganizował tajne spotkanie

W sobotę reprezentantki Polski miały szansę awansować do meczu o złoto Ligi Nardów. Niestety w półfinale trafiły na Włoszki, które były i są w kosmicznej formie. Siatkarki z Półwyspu Apenińskiego dosyć gładko triumfowały 3:0, po czym w niedzielę pokonały 3:1 Brazylijki i sięgnęły po tytuł.

Na szczęście porażka ta nie wpłynęła na nastawienie Polek, które szybko wyrzuciły z głów złe emocje i dzień później wywalczyły brąz. Okazuje się, że po bolesnej przegranej z Włoszkami interweniować musiał sam Stefano Lavarini. Selekcjoner za wszelką cenę chciał, aby jego siatkarki nie rozpamiętywały słabszego spotkania w swoim wykonaniu. Szczególnie przed ważnym starciem z Japonią.

"Przegląd Sportowy Onet" podał, że w sobotni wieczór, zaraz po meczu z Włochami, Lavarini zwołał w hotelu specjalne spotkanie. - Chciałem, żeby dziewczyny odzyskały równowagę i nie tkwiły w emocjach z przegranego półfinału, ale zmotywowały się do dalszej rywalizacji - tłumaczył w rozmowie z cytowanym źródłem. Jakie przebiegło wspomniane spotkanie?

Zostawię to dla nas, bo to były ważne słowa dla naszej drużyny. Najważniejsze, że to, co przekazał nam trener, na nas podziałało. Pokazałyśmy to też w spotkaniu

Pozostałe reprezentantki Polski podkreśliły, że Stefano Lavarini w kluczowych momentach potrafi odpowiednio zareagować na to, co dzieje się z drużyną. - Trener ma ogromny dar w mówieniu i dobieraniu słów, by do nas trafić i przekazać swoją wizję. Często też zadaje nam pytania, które zmuszają do refleksji. Porozmawiał z nami w momencie, w którym naprawdę tego potrzebowałyśmy - zdradza Aleksandra Gryka.

Teraz siatkarką reprezentację Polski kobiet czekają mistrzostwa świata. Turniej rusza 22 sierpnia. - Mam kilka pomysłów, przedyskutujemy je ze sztabem szkoleniowym i przekażemy dziewczynom. Z pewnością dostaną jednak kilka dni wolnego. Nawet gdyby kalendarz rozgrywek międzynarodowych był inny w tym roku, ostatecznie czas przygotowań do mistrzostw świata jest krótki. Wrócimy przecież do zajęć około trzy tygodnie przed mistrzostwami. To nie jest zbyt wiele czasu - wskazywał trener w wywiadzie dla Interii Sport.

