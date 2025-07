Była wielką gwiazdą Ligi Narodów. Tak siatkarka mówi o Polsce po finale

"Jesteśmy szczęśliwe, że udało nam się przezwyciężyć Brazylię i zabieramy trofeum do domu. Od razu po meczu czułam przede wszystkim dumę z tego zespołu. Każdy naciskał na rywalki, dawał z siebie wszystko. Czy turniej finałowy był dla nas trudny? Nie, to były normalne rozgrywki. Miałyśmy parę wzlotów i upadków, ale jestem po prostu szczęśliwa z kolejnego zwycięstwa " - powiedziała Włoszka w rozmowie z Interia Sport po odebraniu złotego medalu.

Kilkanaście godzin później Egonu miała powody do osobistej satysfakcji. Niespełna 27-letnia siatkarka została wybrana najlepszą atakującą całej Ligi Narodów i trafiła do drużyny marzeń rozgrywek. Zasłużyła na to, zdobywając 220 punktów - to dało jej piąte miejsce na liście najlepiej punktujących zawodniczek turnieju. W samych finałach w Łodzi zdobyła 49 "oczek", minimalnie lepsze były tylko Brazylijka Gabi Guimaraes i Japonka Mayu Ishikawa. Egonu błysnęła m.in. w trakcie meczu z Polską, w którym zdobyła aż 17 punktów.