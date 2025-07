Rok w Rosji pomógł mi poszerzyć siatkarskie horyzonty, mimo że musiałam wracać do Polski. Wojna była trudną sytuacją. To był szczególny moment w mojej karierze, ale mimo to poszerzył moją wiedzę o siatkówce, co wzmocniło mnie psychicznie. W Brazylii występowałam w bardzo fizycznych rozgrywkach. Dzięki Rosji i Brazylii czuję się silniejszą, bardziej kompletną zawodniczką