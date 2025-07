Spełnia się czarny scenariusz ws. kadry Nikoli Grbicia. Jest potwierdzenie

Aleksander Śliwka od kilku lat jest pewnym punktem reprezentacji Polski i nawet gdy miał za sobą słabsze miesiące, mógł liczyć na zaufanie Nikoli Grbicia. Tak było przed rokiem, gdy serbski szkoleniowiec zabrał go na igrzyska olimpijskie do Paryża, chociaż przyjmujący nie błyszczał formą. Śliwka był też wymieniany w gronie kandydatów do gry w turnieju finałowym Ligi Narodów i wyjazdu na wrześniowe mistrzostwa świata.