Shaun Murphy i Stuart Bingham uzupełnili stawkę półfinalistów snookerowych mistrzostw świata, które odbywają się w Crucible, w Sheffield.

Murphy pokonał numer jeden światowego rankingu Judda Trumpa 13-11.

Przed ostatnią sesją mistrz świata z 2005 roku prowadził 10-6. Trump zdołał wyrównać na 11-11, ale dwa ostatnie frame'y należały do 38-letniego Anglika.



Bardzo ciekawy był ćwierćfinał pomiędzy Binghamem a Anthonym McGillem. Szkot przystępował do ostatniej sesji, prowadząc 9-7. Po wbiciu 106-punktowego breaka powiększył je do 10-7. Jednak Anglik odpowiedział w najlepszy możliwy sposób, wygrywając pięć frame'ów z rzędu.



McGill doprowadził do remisu po 12, ale w decydującej partii lepszy okazał się Bingham, wbijając 125 punktów.



Awans do najlepszej czwórki zapewnili sobie również Kyren Wilson i Mark Selby.



W półfinałach, już do 17 wygranych frame'ów, które rozpoczynają się w czwartek, Bingham zagra z Selbym, a Wilson z Murphym. Z tej czwórki tylko Wilson nie był jeszcze mistrzem świata.



Ćwierćfinały MŚ:

Neil Robertson (Australia) - Kyren Wilson (Anglia) 8-13

Mark Selby (Anglia) - Mark Williams (Walia) 13-3

Anthony McGill (Szkocja) - Stuart Bingham (Anglia) 12-13

Judd Trump (Anglia) - Shaun Murphy (Anglia) 11-13

