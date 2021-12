MŚ w darta: Co za popis 25-latka!

Choć ostatnie wyniki Ratajskiego nie napawały optymizmem, to jednak kibice liczyli, że na mistrzostwach Polak pokaże się z dobrej strony. Pierwszy rywal - Steve Lennon, wydawał się niezłym na przetarcie z turniejem. Irlandczyk sprawił jednak sporą niespodziankę, z dość dużą łatwością pokonując faworyzowanego przeciwnika. Więcej o meczu "Polskiego Orła" znajdziecie pod tym adresem.



Peter Wright wygrał, ale wiele nie pokazał

Głównym daniem dnia miało być starcie Petera Wrighta z Ryanem Meikle. Uwagę skupiał na sobie ten pierwszy. Mowa przecież o rankingowej dwójce i mistrzu świata z 2020 roku. Ponadto 51-latek to kolorowy ptak. Zawsze potrafi zaskoczyć fryzurą oraz ubraniem, czym zaskarbia sobie przychylność publiczności.

Tym razem kibice zgromadzeni w londyńskiej Alexandra Palace otrzymali od Wrighta tylko wizualne wrażenia. Faworyt wprawdzie wygrał, ale styl zwycięstwa pozostawiał sporo do życzenia. Do słabej jakości widowiska dołożył się też rywal. Dość wolny styl rzucania darterów w połączeniu z niską precyzją sprawiły, że meczu nie oglądało się najlepiej.



Akcja turnieju już w pierwszej rundzie

Sporo satysfakcji dało natomiast spotkanie Borisa Kolcowa z Jermaine Wattimeną. Rosjanin niespodziewanie zdominował rywala. Ponadto starał się on poruszyć ludzi na trybunach, chociażby emanując bezczelną pewnością siebie. Wprawdzie zawodnik zgubił ją w ostatnim secie, ale mimo to doprowadził pojedynek do końca.

Show skradł jednak William Borland. 25-latek stoczył bardzo zacięty bój z zaledwie 21-letnim Bradley'em Brooksem. Finalnie doszło do decydującego lega, bo w piątym secie był remis 2:2. W decydującym momencie Szkot wszedł na najwyższy poziom, kończąc mecz dziewiątą lotką. Już teraz zagranie weszło do kanonu legendarnych momentów w darcie.



Wideo z kosmicznego zagrania Borlanda:

Wyniki:

1. runda:

Ryan Joyce - Roman Benecky 3:2 (3:0, 3:1, 1:3, 1:3, 3:2)

Keane Barry - Royden Lam 3:2 (3:1, 3:1, 2:3, 1:3, 3:1)

Boris Kolcow - Jermaine Wattimena 3:0 (3:1, 3:1, 3:2)

Joe Murnan - Paul Lim 3:2 (1:3, 3:1, 3:2, 2:3, 3:1)

William Borland - Bradley Brooks 3:2 (0:3, 3:1, 3:2, 2:3, 3:2)

Ross Smith - Jeff Smith 3:0 (3:1, 3:0, 3:2)



2. runda:

Steve Lennon - Krzysztof Ratajski 3:1 (3:2, 0:3, 3:0, 3:1)

Peter Wright - Ryan Meikle 3:0 (3:2, 3:1, 3:0)