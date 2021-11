Mistrzostwa Europy na krótkim basenie w Kazaniu od pierwszego dnia układają się dla Polski bardzo dobrze. Już na inaugurację po brązowy medal sięgnęła nasza żeńska sztafeta 4x50 stylem dowolnym, a potem każdego dnia "Biało-Czerwoni" dorzucali kolejne krążki, w tym ten najcenniejszy, złoty, zdobyty przez Alicję Tchórz w rywalizacji na 100 metrów stylem zmiennym.

Wicemistrzynią Europy na 50 metrów stylem dowolnym została również Wasick, która podobnie jak Fiedkiewicz była członkinią medalowej sztafety. Teraz obie panie miały szansę na kolejne medalowe zdobycze, choć większe szanse dawano bardziej doświadczonej i utytułowanej Wasick.

W walce o medale początkowo lepiej spisywała się Fiedkiewicz, która bardzo mocno ruszyła do przodu, jednak na kolejnych długościach basenu niestety traciła i ostatecznie zakończyła zmagania na ósmej pozycji. Walkę o złoto, po raz kolejny na tych mistrzostwach, stoczyły Wasick i Sjoestroem. Polka starała się do ostatnich metrów dogonić znakomitą Szwedkę, ale niestety się to nie udało i ostatecznie zakończyło się na drugiej pozycji i srebrnym medalu dla Wasick. Na najniższym stopniu podium stanęła Holenderka Marrit Steenbergen.



KK