Reprezentacja Polski po raz kolejny odegrała czołową rolę w rozgrywkach United Cup, ale ostatecznie znów czegoś zabrakło, by postawić przysłowiową "kropkę nad i", zgarniając końcowe trofeum. Iga Świątek i Hubert Hurkacz dali z siebie wszystko, ale w niedzielę lepsi okazali się Amerykanie. Najpierw Coco Gauff pokonała raszyniankę, a potem Taylor Fritz po dramatycznym spotkaniu, zakończonym dopiero tie-breakiem w trzecim secie, triumfował w starciu z wrocławianinem . Dzięki temu to ekipa USA cieszyła się z drugiego tytułu w tej imprezie.

Collins wróciła do wydarzeń z finału United Cup. Tak zareagowała na sytuację ze Świątek

Gdy już wszyscy powoli zapominali o tym, co wydarzyło się podczas niedzielnego finału United Cup i przestawiali się na kolejne turnieje, w nocy czasu polskiego, około godz. 4:00, Collins wróciła do sytuacji, jaka miała miejsce przy siatce podczas ich powitania ze Świątek . 31-latka w swojej relacji na Instagramie zamieściła wycinek fragmentu, jak podaje rękę Polce, zupełnie nie patrząc się na nią. Na dodatek zamieściła wymowny komentarz.

Później dodała jeszcze kolejny wpis, ze zbliżeniem na swoją twarz. "Czasami po prostu śmieję się z siebie" - napisała Amerykanka. Fanom raszynianki bardzo nie spodobało się zachowanie Collins. Potraktowali to jako ujmę dla Igi i są przekonani, że Danielle jest z siebie dumna, iż po raz kolejny mogła uderzyć słownie w Polkę. "To nie jest coś, z czego można być dumnym", "Następna atencjuszka", "Nawet nie wiem, jak to skomentować", "Ona jest obrzydliwa", "Kolejna z obsesją na punkcie Igi", "Wie, że nie zabłyśnie wynikami na korcie, więc próbuje się podbudować wylewaniem bagna na Igę, żałosna jednostka" - to tylko wybrane komentarze, jakie można znaleźć pod wpisem na profilu "Z KORTU".