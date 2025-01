Zmora Świątek znów zagra przeciwko Polce. Nocny komunikat prosto z Australii

Tenisowa karuzela w sezonie 2025 nabiera rozpędu. Nie zakończyły się jeszcze turnieje rozgrywane w tym tygodniu, a już dowiedzieliśmy się, co nas czas w imprezie WTA 500 w Adelajdzie, która zostanie rozegrana tuż przed wielkoszlemowym Australian Open. W nocy czasu polskiego rozlosowano turniejową drabinkę. W głównych zmaganiach, które rozpoczną się 6 stycznia, zobaczymy tylko jedną Polkę - Magdalenę Fręch .

27-latka, notowana aktualnie na 25. miejscu w rankingu, nie rozpoczęła najlepiej nowego cyklu rozgrywek. Podczas meczu drugiej rundy WTA 500 w Brisbane, rozstawiona z "11" zawodniczka niespodziewanie przegrała z Suzan Lamens 5:7, 3:6 . Okazja do poprawki przyjdzie dosyć szybko, bowiem już za kilka dni, ale Magdalenie nie poszczęściło się już tak w losowaniu. Tym razem tenisistka pochodząca z Łodzi nie załapała się na rozstawienie, a to sprawiało, że na "dzień dobry" mogła trafić na groźną przeciwniczkę. I tak też się stało.

Fręch poszuka rewanżu na Ostapenko. Trudne losowanie Magdaleny w Adelajdzie

Teraz okazję do pokonania Ostapenko dostanie Fręch. Zawodniczka KS Górnik Bytom również ma się za co rewanżować. A to dlatego, że zagrała już raz przeciwko Jelenie i wówczas zwycięstwo wymknęło jej się z rąk na ostatniej prostej. Podczas ćwierćfinału WTA 250 w Birmingham w sezonie 2023, Polka prowadziła już 6:4, 4:0 i miała dwa break pointy. Ostatecznie zeszła jednak z kortu jako pokonana.