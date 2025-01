Awans kosztem Świątek, a teraz taka wiadomość. Mistrzyni wycofała się z Australian Open

Barbora Krejcikova była pierwszą tenisistką, która zmierzyła się z Igą Świątek po jej powrocie do gry po dłuższej przerwie, która jak się później okazało - była spowodowana tymczasowym zawieszeniem. Czeszka przez długi fragment meczu była na dobrej drodze, by po raz kolejny w swojej karierze pokonać raszyniankę, ale Polka zdołała odwrócić losy spotkania i pokonała triumfatorkę Wimbledonu .

Losy obu tenisistek w fazie grupowej WTA Finals potoczyły się jednak tak, że ostatecznie to Krejcikova awansowała do półfinału, zabierając miejsce Świątek. O wszystkim decydował ostatni mecz grupowy pomiędzy Barborą a Coco Gauff. Jakiekolwiek zwycięstwo tenisistki z Brna dawało jej awans do najlepszej "4" imprezy. Jako, że wygrała i to 2-0 w setach, to ostatecznie sklasyfikowało ją na pierwszej pozycji i trafiła w półfinale na Qinwen Zheng. Chince nie dała już jednak rady.