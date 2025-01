Gorzkie słowa Świątek. Otworzyła się przed kamerą. "Traktują cię jak kłamcę"

Iga Świątek niczego nie ukrywała przed Caroline Garcią. To były ciężkie tygodnie

Polka zapewne widziała część nieprzychylnych komentarzy, lecz nie odpowiadała na bezpodstawne oskarżenia. Dopiero niedawno w podcaście Caroline Garcii wyznała jakie myśli krążyły jej po głowie. "Możesz być spokojna sama ze sobą, że nic złego nie zrobiłaś, ale nikt naprawdę cię tak nie traktuje... Zwłaszcza ci, którzy cię oskarżają. Nawet kiedy mówisz prawdę, czujesz, że traktują cię jak kłamcę. Walczyłam o wszystko tak ciężko przez ostatnie lata. Co jeśli ludzie, w swojej głowie, zabiorą mi to? Co jeśli spojrzą na mnie inaczej? Byłam wtedy w domu, a ludzie i tak przychodzili po autografy lub selfie. I pomyślałam sobie: "Co oni będą robić kiedy sprawa wyjdzie na jaw?"" - wyznała przed kamerami (cytat za: "The Tennis Letter").