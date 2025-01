Głośno o tym geście Gauff. Brak szacunku dla Świątek? Wszyscy to widzieli

Gauff tłumaczy się z "łopaty". Ten gest po zwycięstwie nad Świątek wywołał kontrowersje

Na konferencji pomeczowej Coco Gauff została zapytana o swoją nietypową celebrację. Gest Amerykanki wywołał oburzenie wśród wielu kibiców Igi Świątek, więc warto przytoczyć, co na ten temat ma do powiedzenia sama Gauff .

- Pochodzi od Denisa [Kudli - przyp. red.]. Szczerze mówiąc, myślę, że zaczęło się to w moim meczu z Chinami. Grałam z Shuai, a ona grała naprawdę świetny tenis. Wiesz, on mówił mi: świetne kopanie, kontynuuj kopanie. Potem pojawiła się celebracja łopaty. Po prostu to przyswoiłam i poszłam z tym dalej. To był dla mnie temat tygodnia - tłumaczyła Coco Gauff .

Pod materiałem wideo aż roi się od komentarzy, nie tylko z Polski, które sugerują, że zachowanie Gauff było "disrespectful", czyli "lekceważące", "oznaczające brak szacunku". - Wyobrażam sobie, co by było, gdyby Iga zrobiła coś takiego. Już by pisali o tym, jak haniebne jest jej zachowanie, ale kiedy robi to Coco, to jest ok - komentuje jedna z użytkowniczek portalu "X".