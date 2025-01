Zapadła decyzja przed starciem Polska - Kazachstan. Wiadomo, co z meczem Świątek z Rybakiną

2-1, 2-1 i 3-0 - tak prezentują się dotychczasowe wyniki naszej reprezentacji podczas trzeciej edycji United Cup. Każde z tych starć przyniosło jednak mnóstwo emocji, a polscy zawodnicy musieli sobie wyszarpać zwycięstwa. Już w starciu z Norwegią byli w podbramkowej sytuacji. W decydującym mikście Iga Świątek i Jan Zieliński przegrywali już 6-8 , ale wygrali cztery kolejne akcje i zapewnili Polakom wygraną. Także w potyczce o zwycięstwo w grupie z Czechami do wyłonienia triumfatora potrzebny był mecz gry mieszanej. Tym razem wygraną dał nam duet Iga Świątek/Hubert Hurkacz.

Nasi najlepsi singliści zapewnili nam awans do półfinału już po starciach w grze pojedynczej podczas batalii z drużyną Wielkiej Brytanii. Najpierw trudne spotkanie wygrał wrocławianin, dla którego był to pierwszy triumf w tej kategorii w sezonie 2025. Później miejsce w najlepszej "4" United Cup przypieczętowała raszynianka, chociaż jej potyczka z Katie Boulter rozstrzygnęła się dopiero w końcówce seta . Na koniec rozegrano jeszcze mikst, który nie miał już znaczenia w kontekście awansu. Zobaczyliśmy w nim Maję Chwalińską i Jana Zielińskiego. Oni także nie zwolnili tempa i dali nam triumf 3-0 nad tenisistami z Wysp.

Znamy kolejność meczów w starciu Polska - Kazachstan w półfinale United Cup

W nocy z piątku na sobotę czeka nas półfinałowa rywalizacja z Kazachstanem. Organizatorzy podjęli już decyzję o kolejności rozegranych spotkań. Po raz kolejny na kort jako pierwszy wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin zmierzy się tuż po godz. 0:30 czasu polskiego z Aleksandrem Szewczenką. Później do gry przystąpią wielkie rywalki - Iga Świątek i Jelena Rybakina. To oznacza, że raszynianka znów będzie miała z tyłu głowy informację czy nasza reprezentacja prowadzi, czy też nie. A to może być bardzo ważne, bo wiemy, jak niewygodną przeciwniczką jest dla niej mistrzyni Wimbledonu 2022. 25-latka ma jednak również swoje problemy, o których pisaliśmy szerzej TUTAJ.