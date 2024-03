Rywalizacja tenisistek w ramach sezonu 2024 powoli nabiera tempa. Choć małymi krokami zbliżamy się do drugiej w tym roku imprezie wielkoszlemowej, a więc rozgrywanego na kortach ceglanych turnieju Rolanda Garrosa, panie wciąż rywalizują na kortach twardych. Za nami turniej WTA 500 w San Diego, w którym nie zabrakło polskich akcentów - przed tamtejszą publicznością miała okazję zaprezentować się sensacja tegorocznego Australian Open, Magdalena Fręch . 26-latka jednak wyeliminowana została już w pierwszej rundzie, kiedy to przegrała z reprezentantką Australii, Taylah Preston 4:6, 6:4, 1:6.

Katie Boulter sprawiła sensację w San Diego. Wielki triumf i ogromny awans w rankingu WTA

Wygrana w San Diego pozwoliła Katie Boulter awansować na 27. miejsce w rankingu WTA. To najlepszy wynik brytyjskiej sportsmenki w karierze. Do tej pory w światowym rankingu kobiecego tenisa znajdowała się najwyżej na 48. pozycji. Wynik ten osiągnęła stosunkowo niedawno, bo 5 lutego bieżącego roku. Awans do czołowej trzydziestki z pewnością dał więc tenisistce wiele powodów do radości.